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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Аналитики предупредили о риске банкротства угольной отрасли

Угольная отрасль из-за падения цен оказалась на грани банкротства, в 2024 году убыток до налогообложения может составить 34 млрд рублей против прибыли в 2022 и 2023 годах, это единственная убыточная отрасль в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Аналитического центра ТЭК.

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