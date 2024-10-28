Аналитики предупредили о риске банкротства угольной отрасли

Угольная отрасль из-за падения цен оказалась на грани банкротства, в 2024 году убыток до налогообложения может составить 34 млрд рублей против прибыли в 2022 и 2023 годах, это единственная убыточная отрасль в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Аналитического центра ТЭК.