Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж в ответ на инцидент с баннером о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов на чемпионат мира по футболу заявил, что Великобритании следует как можно скорее укреплять свои военно-морские силы (ВМС).