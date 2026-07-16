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Газета.ру

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Фараж призвал к укреплению ВМС Британии после баннера о Мальвинских островах на ЧМ

Фараж призвал к укреплению ВМС Британии после баннера о Мальвинских островах на ЧМ

Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж в ответ на инцидент с баннером о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов на чемпионат мира по футболу заявил, что Великобритании следует как можно скорее укреплять свои военно-морские силы (ВМС).

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