В народном календаре 25 марта Феофанов день, и если у вас совершенно случайно есть лошадка, уделите ей особое внимание — расчешите шерстку гладко, напоите свежей водой.
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В народном календаре 25 марта Феофанов день, и если у вас совершенно случайно есть лошадка, уделите ей особое внимание — расчешите шерстку гладко, напоите свежей водой.