Чжилэй уступил Паркеру и утратил временный титул WBO

Новозеландский боксёр Джозеф Паркер нанёс поражение китайцу Чжан Чжилэю. Спортсмен из Новой Зеландии в поединке в тяжелой весовой категории в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одержал победу судейским решением.
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