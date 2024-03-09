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Чжилэй уступил Паркеру и утратил временный титул WBO

Чжилэй уступил Паркеру и утратил временный титул WBO

Новозеландский боксёр Джозеф Паркер нанёс поражение китайцу Чжан Чжилэю. Спортсмен из Новой Зеландии в поединке в тяжелой весовой категории в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одержал победу судейским решением.

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