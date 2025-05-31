Политика как он...
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Политика как она есть

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Маск заявил о желании остаться советником и другом Трампа

Маск заявил о желании остаться советником и другом Трампа

Предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником американского главы Дональда Трампа.

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