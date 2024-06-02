В Самарской области МЧС выясняет причины пожара в административном здании

В Самарской области загорелось административное здание. Инцидент произошел в городе Новокуйбышевске, сообщает в Telegram Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).
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