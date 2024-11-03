Канада включила Индию в число киберпротивников

Противником в официальном документе канадского правительства впервые была названа Индия, 1 ноября сообщает Hindustan Times со ссылкой на Национальной оценке киберугрозы на 2025–2026 годы, опубликованной 29 октября Канадским центром кибербезопасности.
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