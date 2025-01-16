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Что нужно, а что никак не следует делать 17 января 2025 года

17 января стоит заняться творчеством: сочинить музыку, написать стихотворение или создать картину, связать хотя бы один носок, сделать несколько стежков для будущего платья, испечь пирог или вышить рисунок, вырезать буратино из дерева или слепить снежную бабу.

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