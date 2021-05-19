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Вслед за Realme GT: OPPO анонсировала Android 12 Beta для флагман Find X3 Pro

Вслед за Realme GT: OPPO анонсировала Android 12 Beta для флагман Find X3 Pro

Компания OPPO, вслед за Realme, анонсировала прошивку Android 12 Beta. Что известно Систему выпустили для флагманского смартфона OPPO Find X3 Pro и её уже могут установить разработчики из Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Тайваня и Китая.

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