«Тени статистики: как этнические банды становятся “невидимыми” и почему преступность мигрантов растворяется в цифрах»

Громкие цифры от Следственного комитета звучат как тревожный сигнал: в 2026 году количество преступлений, совершённых этническими группировками, выросло на 13 %.
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Хотелось бы понять какие "профилактические меры, ориентированные на мигрантов" должны быть применены к тем, кто получил гражданство РФ. Сколько времени этот "период" должен продолжаться и закончится ли "применение мер" на детях?
Вопросы сложные, главное - как не допустить образование "анклавов"?
А у нас открыли границы, и едут в страну бандиты. Как же справиться с этой волной нашим правоохранителям? Они и так каждый день жизнью рискуют! Бастрыкин уже несколько лет "звонит во все колокола". Недавно приняты решения, но эти решения надо было принимать 5 лет назад! А сейчас такие решения ситуацию не изменят!
Японцы молодцы вот с кого нужно брать пример
А у мальчика-колокольчика в ведомстве полный порядок... И со статистикой этнопреступлений, и с воровством, и с коррупционерами...
До тех пор пока в ГД и в Правительстве « сидят Затулины, Хуснуллины и Иже с ними - порядка в стране не будет. Корыто с пловом и дружба с ОПГ- диаспорами « перевешивает все Законы РФ».