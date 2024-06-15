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Собослаи, Джака, Гулачи, Зоммер, Аканджи – в составах Венгрии и Швейцарии

Состав Венгрии: Петер Гулачи, Адам Ланг, Вилли Орбан, Аттила Салаи, Аттила Фиола, Милош Керкез, Адам Надь, Андраш Шефер, Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, Барнабаш Варга.

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