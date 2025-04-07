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Царьград

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"Всё это крайне достало": общинники устроили рейд по детям в Челябинской области

"Всё это крайне достало": общинники устроили рейд по детям в Челябинской области

К родителям таких ребятишек у полиции есть вопросы.Активисты народных дружин Челябинска и Копейска организовали совместный рейд в ТРК "Слава", усилив действия правоохранительных органов.

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