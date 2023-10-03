Ольга Бузова прокомментировала новость о беременности жены бывшего супруга Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова прокомментировала новость о беременности жены бывшего супруга Дмитрия ТарасоваОльга БузоваНа днях стало известно, что в семье футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко грядет пополнение: звездная семья в соцсетях объявила, что модель беременна в четвертый раз.
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