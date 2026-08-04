Россию довели: Баллистика складывает мосты. Русский "Старлинк" заработал над Украиной

Валерий Попов

С войной покончить можно враз Валерий Баталов С войной покончить можно враз – Тоннель есть на Карпатах* – «Кинжал» послать им точно в пах, И будет вмиг расплата! За Крым, за Белгород, Донецк, За смерть детей в Донбассе – «Калибром» врезать – и писец Подземной этой трассе! Пока ж бандеров тот тоннель Снабжает – точен график, Вопрос один стоит – ужель Нам жалко этот трафик? Неужто жалко нам мосты, Узлы и переправы? Ведь есть доклады и посты, Что есть у нас ОДАБы**. Так, врезать нужно всем им в пах, Чтоб умирали в муках, Чтоб победить сегодня враз! Как побеждал Суворов, Жуков. _______ *Бескидский тоннель на западе Украины, через который везут с запада военные грузы, до 60%. **Управляемые авиабомбы, до 3000 т. © Copyright: Валерий Баталов, 2024 Свидетельство о публикации №124071500953 👍https://stihi.ru/2024/07/15/953