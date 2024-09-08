В Полтаве опять погибли шведы: Коррупция помогла ликвидировать военных и инструкторов НАТО

Фото: Коллаж Царьграда 8,4K прочтений 2 дня назад Медик, который оказался на месте массированной ракетной атаки по училищу связи, открыто выставил "счёт" украинским генералам.
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