ЕС пригрозил обложить американские компании налогами в случае провала пере...

ЕС пригрозил обложить американские компании налогами в случае провала переговоров с ТрампомЕвросоюз применит ответные меры и обложит дополнительными налогами американские технологические компании, если переговоры с Дональдом Трампом (Donald Trump) по поводу отмены пошлин на импорт товаров в США не увенчаются успехом.
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