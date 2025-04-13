ЕС пригрозил обложить американские компании налогами в случае провала пере...

ЕС пригрозил обложить американские компании налогами в случае провала переговоров с ТрампомЕвросоюз применит ответные меры и обложит дополнительными налогами американские технологические компании, если переговоры с Дональдом Трампом (Donald Trump) по поводу отмены пошлин на импорт товаров в США не увенчаются успехом.