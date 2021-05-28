Муж поверил матери и сестре, а не мне

5МИНУТКАПолитикаМуж поверил матери и сестре, а не мне Лишь в 19 лет я потеряла невинность, влюбилась, а он просто был бабник. Никогда не пила и не курила, отличница в школе была.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрик"....скрываю от него, что не курю" - а зачем? "Моим мужчинам говорят друзья и родные, что я гулящая" - ну и друзья с родными у вас... Да и вообще, почему вас так беспокоит то, что кто-то говорит? Прямо очень хочется казаться ангелом в глазах окружающих? Зачем, самолюбие потешить? Зависимость от чужого мнения до добра не доводит. Ощущение, что вам нравится собирать о себе сплетни.Vera DobryaginaДесять лет терпеть вот такую "нелюбовь" родни мужа? Девушка, да вы героиня просто)))Людмила СпицынаДа и на хрена нужен такой муж, который сплетни собирает про свою жену, хоть от родни, хоть от друзей!? Зачем 10 лет терпела? Непонятно.Виктория Смолкиначем -то похожая история на меня ,я никому ничего и не доказываю,ходите собирайте сплетни и будьте с теми,кто вам на уши лапшу вешает,а я лучше одна буду.Комментировать
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