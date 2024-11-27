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Украину предупредили о последствиях разрешения США бить вглубь России

Разрешение администрации американского президента Джо Байдена Киеву наносить удары вглубь территории России с помощью дальнобойных ракет ATACMS лишь ухудшит положение дел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, считают обозреватели издания Defense News.

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