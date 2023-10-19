Пранкеры Вован и Лексус от лица политика обсудили с премьером Испании зерновую сделку

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли премьер-министра Испании Педро Санчеса и от лица «африканского политика» обсудили с ним зерновую сделку, конфликт на Украине и ситуацию в Африке.