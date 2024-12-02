Идеальная семья: правила, границы и приоритеты

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Существует ли она — идеальная семья? Каждый представляет ее согласно своему жизненному опыту и детским мечтам, которые и приводят нас к желанию иметь семью без недостатков, надежно защищающую от невзгод внешнего мира.