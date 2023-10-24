Новая технология исключит прилипание лунной пыли к скафандрам

С каждым днём приближается тот момент, когда человек снова ступит на поверхность Луны. Пока не может назвать точной даты этого знакового события, но никто не сомневается, что это произойдет в скором времени.
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