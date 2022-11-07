Военное обозрение

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Председатель Госдумы России: У Байдена и его партии всё плохо, поэтому они решили вновь объявить о якобы вмешательстве РФ в выборы

Председатель Госдумы России: У Байдена и его партии всё плохо, поэтому они решили вновь объявить о якобы вмешательстве РФ в выборы

В американских СМИ с подачи высокопоставленных членов Демократической партии менее чем за пару суток до промежуточных выборов в конгресс один за другим стали появляться материалы о якобы «очередном российском вмешательстве в американские выборы».

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