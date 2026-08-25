«Украина проигрывает войну России» — экс-министр обороны Украины Федоров

«Украина проигрывает войну России», заявил экс-министр обороны Украины Федоров. В интервью Reuters Михаил Федоров заявил, что у Киева осталось несколько месяцев для принятия ключевых решений, способных изменить ход конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии