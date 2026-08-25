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Русская весна

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«Украина проигрывает войну России» — экс-министр обороны Украины Федоров

«Украина проигрывает войну России» — экс-министр обороны Украины Федоров

«Украина проигрывает войну России», заявил экс-министр обороны Украины Федоров. В интервью Reuters Михаил Федоров заявил, что у Киева осталось несколько месяцев для принятия ключевых решений, способных изменить ход конфликта.

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