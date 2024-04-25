В Приморье мужчина подозревается в убийстве собаки

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК России («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье»), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные УМВД России по Приморскому краю.
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