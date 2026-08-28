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Газета.ру

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NL Times: женщина отравила мужа, который следил за ней с помощью 13 камер

NL Times: женщина отравила мужа, который следил за ней с помощью 13 камер

34-летняя женщина из Нидерландов призналась полиции, что дала своему 44-летнему партнеру вещества, которые могли привести к его смерти.

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