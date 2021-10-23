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Петербуржцу сожгли дачу за 150 тысяч рублей

Здание располагалось на участке садоводческого товарищества «Новинка» в Лодейном Поле. Злоумышленник 15 октября поджег дачу петербуржца, расположенную на участке № 475 СНТ «Новинка» Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района.

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