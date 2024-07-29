Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Владимир Тамбасов
    Каков министр такое и просвещениеСреднюю Азию учат...
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    Все началось с удаления из  из паспорта национальности граждан и кто этому положил начало- московская братия, с них и...ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЛЕТ...
  • Анатолий протасевич
    я считаю -что этого ублюдка нужно  посадить в яму с фикалиями   -чтоб он прозрел от той вони которую он распространяе...Среднюю Азию учат...

Среднюю Азию учат русофобии на наши деньги: Минпросвещения засекретило программы обучения таджиков

Среднюю Азию учат русофобии на наши деньги: Минпросвещения засекретило программы обучения таджиков

После скандала по преподаванию гражданам Таджикистана истории в духе западной "деколонизации", чиновники начали максимально скрывать информацию от общественности.

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Комментарии
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Русский Империалист
Опять Верховному не доложили о подрыве Кравцовым национальной безопасности, за который полагается, как минимум, исключительная мера. Вот только Зорькин против отмены смертной казни.. Видать, Кравцову придется заниматься вредительством почти 6 лет, а русские будут продолжать чувствовать себе не государствообразующей нацией. И это какой-то позор ! 😡🇷🇺
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5 час.
Анатолий протасевич
я считаю -что этого ублюдка нужно  посадить в яму с фикалиями   -чтоб он прозрел от той вони которую он распространяет- только  вышка  и ничего другого.
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4 час.
Владимир Тамбасов
Каков министр такое и просвещение
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1 мин.

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