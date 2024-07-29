Среднюю Азию учат русофобии на наши деньги: Минпросвещения засекретило программы обучения таджиков

Русский Империалист

Опять Верховному не доложили о подрыве Кравцовым национальной безопасности, за который полагается, как минимум, исключительная мера. Вот только Зорькин против отмены смертной казни.. Видать, Кравцову придется заниматься вредительством почти 6 лет, а русские будут продолжать чувствовать себе не государствообразующей нацией. И это какой-то позор ! 😡🇷🇺