После скандала по преподаванию гражданам Таджикистана истории в духе западной "деколонизации", чиновники начали максимально скрывать информацию от общественности.
Среднюю Азию учат русофобии на наши деньги: Минпросвещения засекретило программы обучения таджиков
Комментарии
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Русский Империалист
Опять Верховному не доложили о подрыве Кравцовым национальной безопасности, за который полагается, как минимум, исключительная мера. Вот только Зорькин против отмены смертной казни.. Видать, Кравцову придется заниматься вредительством почти 6 лет, а русские будут продолжать чувствовать себе не государствообразующей нацией. И это какой-то позор ! 😡🇷🇺
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5 час.
Анатолий протасевич
я считаю -что этого ублюдка нужно посадить в яму с фикалиями -чтоб он прозрел от той вони которую он распространяет- только вышка и ничего другого.
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4 час.
Владимир Тамбасов
Каков министр такое и просвещение
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1 мин.
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