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Как вести себя при пожаре в многоэтажном доме

Как вести себя при пожаре в многоэтажном доме

Пожары - частые спутники многоэтажным домов - чем больше жильцов, тем больше вероятность возгорания по неосторожности, Как вести себя в случае обнаружения пожара, запаха гари, дыма и если сработал пожарная сигнализация в доме.

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