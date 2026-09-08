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Газета.ру

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Сергей Страмоус покинул пост замглавы Росавиации по собственному желанию

Сергей Страмоус покинул пост замглавы Росавиации по собственному желанию

Сергей Страмоус освобожден от должности заместителя главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

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