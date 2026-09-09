Нижегородка спела вместе с Ёлкой на музыкальном конкурсе

Нижегородка Софья Мячугина спела вместе с Ёлкой на юбилейном выпуске шоу «Ты супер! 10 лет спустя». Это песенный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей.
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