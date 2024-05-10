Как не убить аккумулятор недозарядом? Вот ответ эксперта

Вопрос от читателя «За рулем»:– Заряжается ли аккумуляторная батарея на минимальных холостых оборотах?Ответ экспертаАлексей Ревин, редактор:– Состояние заряда характеризуется прежде всего превышением напряжения бортовой сети над напряжением АКБ в неподключенном состоянии.
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