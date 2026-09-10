Минпросвещения направило в регионы единые правила оценки школьных работ

Рекомендации подготовили для проверки диктантов, сочинений, лабораторных, проектов и других заданий.Рекомендации подготовили для проверки диктантов, сочинений, лабораторных, проектов и других заданий.
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