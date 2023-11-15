Роднина ответила призвавшему спортсменов уезжать из России Василию Березуцкому

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина ответила бывшему защитнику сборной России и московского ЦСКА Василию Березуцкому, призвавшему спортсменов уезжать из страны.
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