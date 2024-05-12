Натуропаты назвали продукты, которых никогда не будет в их холодильнике

Чаще всего весной возникают темы о «подготовке тела к лету», но лучше сосредоточиться на том, чтобы поддерживать свое тело сильным и хорошо питаться круглый год, рассказали Vogue сертифицированные натуропаты, использующие для лечения разнообразных проблем, в основном с кожей и пищеварением, травы, овощи и другие дары природы.