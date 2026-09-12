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Царьград

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Т2 запустил 5G на фестивале в Екатеринбурге до 17 сентября

Т2 запустил 5G на фестивале в Екатеринбурге до 17 сентября

Оператор Т2 развернул сеть 5G на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Скорость до 700 Мбит/с доступна на всех основных локациях.

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