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Подполковник Росгвардии попал под следствие: Полигон прославленной бригады стал свалкой

Подполковник Росгвардии попал под следствие: Полигон прославленной бригады стал свалкой

Подполковник Росгвардии Батир Абазов оказался в СИЗО. Преступление его необычно – он умудрился превратить полигон вверенной ему бригады в свалку бытовых отходом.

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