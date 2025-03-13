Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Песков: Путину доложили о завершающей стадии операции по освобождению Курской области

Песков: Путину доложили о завершающей стадии операции по освобождению Курской области

Командование группировки войск «Север» доложило Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению Курской области.

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Комментарии
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VC
Vasilii Chitin
Да показали это вчера по ТV на весь мир. Как президент и до фига крупнозвездных генералов обсуждали освобождение пары районов Курской обл. Пол года прошло и пока ещё не освободили. Такое впечатление, что там воюет не армия крупной державы, а мелкие партизанский отряды. Особо тоску навевает вечно унылый вид Герасимова.  Стратеги.
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21 час.
Владимир Алтайцев
Можно  было  бы  и за  месяц  освободить с такими стратегами, как вы  и вам подобные. Но  для  этого  надо  было  бы  оккупированную  территорию  вместе  с нашими гражданами там вбить  в  землю, сделать  эти районы  мёртвой  землёй  без  людей  и зверей. Либо  же  завалить  врага трупами, как э то любил  делать в ВОВ  Жуков. Вы  этого хотите?
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20 час.
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