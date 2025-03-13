Командование группировки войск «Север» доложило Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению Курской области.
Песков: Путину доложили о завершающей стадии операции по освобождению Курской области
Комментарии
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VC
Vasilii Chitin
Да показали это вчера по ТV на весь мир. Как президент и до фига крупнозвездных генералов обсуждали освобождение пары районов Курской обл. Пол года прошло и пока ещё не освободили. Такое впечатление, что там воюет не армия крупной державы, а мелкие партизанский отряды. Особо тоску навевает вечно унылый вид Герасимова. Стратеги.
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21 час.
Владимир Алтайцев
Можно было бы и за месяц освободить с такими стратегами, как вы и вам подобные. Но для этого надо было бы оккупированную территорию вместе с нашими гражданами там вбить в землю, сделать эти районы мёртвой землёй без людей и зверей. Либо же завалить врага трупами, как э то любил делать в ВОВ Жуков. Вы этого хотите?
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20 час.
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