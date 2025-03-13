Песков: Путину доложили о завершающей стадии операции по освобождению Курской области

Да показали это вчера по ТV на весь мир. Как президент и до фига крупнозвездных генералов обсуждали освобождение пары районов Курской обл. Пол года прошло и пока ещё не освободили. Такое впечатление, что там воюет не армия крупной державы, а мелкие партизанский отряды. Особо тоску навевает вечно унылый вид Герасимова. Стратеги.

Владимир Алтайцев

Можно было бы и за месяц освободить с такими стратегами, как вы и вам подобные. Но для этого надо было бы оккупированную территорию вместе с нашими гражданами там вбить в землю, сделать эти районы мёртвой землёй без людей и зверей. Либо же завалить врага трупами, как э то любил делать в ВОВ Жуков. Вы этого хотите?