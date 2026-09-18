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МОСИНФОРМ

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Московские спортсменки завоевали золото и серебро на этапе Кубка России по пулевой стрельбе

Московские спортсменки завоевали золото и серебро на этапе Кубка России по пулевой стрельбе

Московские спортсменки Анастасия Горохова и Дарья Исакова завоевали золотую и серебряную медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе из пневматического оружия, который проходит в селе Игнатово Московской области.

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