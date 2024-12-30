Дилемма мобильных платежей в Индии

В понедельник индийский регулятор платежей должен принять решение о том, следует ли ограничить доминирование PhonePe от Walmart и Google на быстрорастущем рынке мобильных платежей страны, что может изменить способы перемещения денег для более чем миллиардного населения страны.
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