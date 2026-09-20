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Тульские новости

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В Одоевском районе отремонтировали 9 км дороги Тула - Белев

В Одоевском районе отремонтировали 9 км дороги Тула - Белев

Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На дороге полностью заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем, восстановили три съезда и две остановочные площадки, а также нанесли дорожную разметку.

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