Си Цзиньпин провел встречу с представителями отличившихся пенсионеров

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в Пекине провел встречу с представителями вышедших на пенсию кадровых работников и состоящих из пенсионеров коллективов, которые удостоились наград за свой выдающийся труд.
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