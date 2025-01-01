Си Цзиньпин провел встречу с представителями отличившихся пенсионеров

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в Пекине провел встречу с представителями вышедших на пенсию кадровых работников и состоящих из пенсионеров коллективов, которые удостоились наград за свой выдающийся труд.