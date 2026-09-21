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Ивановские новости

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В Ивановской области при столкновении «Шевроле» и «БМВ» пострадали два человека

В Ивановской области при столкновении «Шевроле» и «БМВ» пострадали два человека

На улице Богдана Хмельницкого столкнулись две машины. Двух пассажиров «Шевроле» госпитализировали, водителю помощь оказали на месте.

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