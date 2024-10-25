«Ночь для многих стала последней, ликвидация началась»: Две горячие точки СВО рушатся — ВСУ готовятся к небывалым потерям: Карта боевых действий на Украине, к утру 25.10.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 25 октября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 25.
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