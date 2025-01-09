AZAL авиакомпаниясе Баку белән Казан арасындагы барлык рейсларны туктатты

Azerbaijan Airlines (AZAL) авиакомпаниясе Баку–Казан–Баку маршруты буенча рейсларны «очышларның куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен» билгесез вакытка туктата, дип яза РИА Новости компаниянең матбугат хезмәтенә сылтама белән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии