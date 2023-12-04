Бывшего директора архангельской УК осудят за махинации с деньгами

Он предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогамВ 2021 году у управляющей компании был трёхмиллионный долг перед налоговой.
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