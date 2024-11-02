Офицер охраны Генштаба ВСУ Олейник объяснил, как попал в плен ВС РФ

По информации Telegram-канала «Повернутые на войне», 23-летний офицер охраны Генштаба ВСУ Павел Олейник сдался в плен под Торецком и рассказал на видеозаписи о своих действиях в рядах ВСУ и как чувствует себя в плену ВС РФ.