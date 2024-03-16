Регулятор США проверит сделки Reddit по предоставлению контента для обучения И...

Регулятор США проверит сделки Reddit по предоставлению контента для обучения ИИФедеральная торговая комиссия США (FTC) изучит сделки Reddit по лицензированию сторонним компаниям контента платформы для обучения искусственного интеллекта, говорится в документах, которые компания подала в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).