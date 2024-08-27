Китай беспокоит, что Киеву могут позволить бить западным оружием по РФ

В КНР, Бразилии, ЮАР и Индонезии обеспокоены возможностью смягчения Западом условий использования переданного Киеву оружия для нанесения ударов по российской территории, заявил спецпредставитель китайского правительства Ли Хуэй в ходе брифинга по итогам четвертого раунда челночной дипломатии по обсуждению украинского конфликта.