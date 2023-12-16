Экс-депутат Европейского парламента от Британии Дэвид Кэмпбелл Баннерман заявил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет втянуть Британию в войну, захватив контроль над вооруженными силами страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии