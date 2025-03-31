Великобритания, Франция и Украина проведут встречу по обеспечению гарантий безопасности для Киева

Это станет следующим этапом планирования помощи со стороны ЕС Власти Великобритании, Франции и Украины планируют в ближайшее время провести встречу на уровне военных командований, чтобы обсудить гарантии безопасности для Киева.
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